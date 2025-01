Oasport.it - Sci di fondo, giù il cappello e inchino di fronte a Therese Johaug, autentica “Regina delle Nevi” per diritto divino

Signore e signori, giù ildi; eal suo passaggio, sia chiaro, perché una così merita di essere onorata come unadei secoli che furono, quando i monarchi erano considerati tali non per ragioni di successione, bensì per. In effetti, la norvegese assume i contorni di una, che domina incontrastata proprio perché un’entità superiore (madre natura) le ha dato qualcosa in più.La trentaseienne scandinava non avrebbe dovuto partecipare al Tour de Ski, non era nei suoi piani. Ha cambiato programma in corsa perché a dicembre si è resa conto di come, dopo due stagioni di assenza e una gravidanza, le mancasse l’abitudine a competere. Il risultato lo conosciamo tutti, la fenomenale veterana nordica ha vinto l’appuntamento multi-stage per la quarta volta, eguagliando l’annoso primato della polacca Justyna Kowalczyk.