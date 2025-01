Biccy.it - Bieber e Diddy, gli scoop di Fedez: “Le mie fonti riservate”

In questi giorni il caso diè tornato a far discutere dopo la denuncia fatta a Jay Z e l’annuncio del documentario The Making Of a Bad Boy e adesso anchesi è occupato di Sean Combs, dei suoi party, di Justine delle teorie del complotto. Nel suo nuovo podcast il rapper italiano ha riportato alcune confessioni private che una fonte attendibile gli avrebbe fatto proprio sue Justin (che pare di recente sia stato chiuso in una clinica).Gli “” disue Justin.“A conti fatti Justinnon ha mai detto nulla a riguardo. L’unica cosa è che nel testo di Yummy, parafrasando direbbe di come è stato utilizzato dall’industria, ma in generale. Anche nel video musicale si capisce qualcosa, ma è sempre generico. Ed è indubbio che sia stato ses*ualizzato e inghiottito in un vortice che non gli ha fatto bene fin da quando era bambino.