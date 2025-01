Ilgiorno.it - Pieve Emanuele e Lacchiarella. Tutto fermo tranne le denunce: "Dov’è chi doveva vigilare?"

Bonus 110%, una bomba sociale pronta a esplodere mentre dilaga la protesta per il timore di non vedere mai finiti i lavori. In ballo ci sono a, 900 famiglie di via dei Pini (civici 4, 6 e 7), 40 famiglie di via Mascagni e altrettante in via Roma. Acirca 70 famiglie in via Togliatti e 96 famiglie di via Aspertini. Cantieri fermi, soldi prelevati da cassetti fiscali dei proprietari e palazzine sventrate e lasciate in uno stato indecente. Comune denominatore, la ditta appaltatrice dei lavori: Fenice Srl, società nata a dicembre 2020 con 10mila euro di capitale che, dopo la decisione di portare in tribunale la società subappaltatrice (a giugno 2023), avvia una serie di trasformazioni societarie: prima diventa Fenice Benefit Spa con 2 milioni di capitale versato, qualche mese dopo ecco che Fenice Benefit diventa Sbr costruzioni Spa.