Battistini scalpita per l’esordio. Gadda punta sull’attacco pesante

Si ricomincia dal quarto posto in classifica e dalla trasferta di Isernia. Domani l’Ancona scende in campo allo stadio Lancellotta con tifoseria al seguito (130 biglietti venduti) per questa prima giornata del girone di ritorno. Dorici reduci da sette risultati utili consecutivi, Città di Isernia da quattro sconfitte e da 4 punti nelle ultime gare, tendenza estremamente negativa che ha fatto precipitare la squadra di mister Farrocco in zona playout. Per l’Ancona, che all’andata s’è imposta per 2-0, una chiara occasione da sfruttare per dare continuità al proprio campionato e cominciare nel modo giusto questo 2025. Peril dubbio principale, rispetto all’undici iniziale, è quello di Martiniello. Tra giovedì e venerdì l’attaccante è stato colto da una leggera forma febbrile e ieri non s’è allenato, tenuto a riposo precauzionale nell’attesa di capire come si evolverà la situazione.