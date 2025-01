Bergamonews.it - Albino, investe 66enne e fugge: è caccia all’auto pirata

. I soccorsi sono arrivati sul posto intorno alle 19,30. Adun’autoha investito un uomo di 66 anni ed è fuggita lasciandolo sanguinante sull’asfalto.L’incidente è avvenuto nella frazione di Dossello nella prima serata di sabato 4 gennaio: secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Clusone ilstava attraversando la strada vicino alle strisce pedonali quando un’auto lo ha travolto senza riuscire a frenare.L’uomo è stato trascinato per alcuni metri ed è caduto all’altezza dell’intersezione tra via Lunga e via Ponte Lujo. Trasportato d’urgenza in ambulanza al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è stato ricoverato in codice rosso a causa di una ferita al lobo frontale che ha causato un’ingente perdita di sangue: si trova in gravi condizioni ma è cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.