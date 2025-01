Ilrestodelcarlino.it - "L’edilizia scolastica rimane una priorità"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In ballo, per quanto riguarda il territorio comunale, ci sono una trentina di milioni che spaziano dalle infrastrutture – il ponte della Veggia – alle opere pubbliche – la riqualificazione delle Paggerie e la messa in sicurezza del Politeama – fino al. E’ il Pnrr i cui fondi – intercettati per gran parte dall’amministrazione precedente – ridisegneranno parte del territorio attraverso progetti sui quali David Zilioli, assessore alla rigenerazione urbana, ha fatto il punto poco prima della pausa natalizia, spiegando come "tra i diversi progetti infrastrutturali in essere, particolare attenzione viene dedicata al". In movimento ci sono infatti diversi cantieri, tra i quali i più importanti sono senza dubbio il nuovo polo dell’infanzia ‘Sant’Agostino’ e la ricostruzione del Nido ‘Parco’, strutture che hanno richiesto un investimento complessivo di quasi 8 milioni di euro, per buona parte ‘coperti’ dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.