Ilfattoquotidiano.it - La “Barbie mamma” ossessionata dalla bellezza userà il sangue del figlio per bloccare l’invecchiamento e sembrare “senza età”. Gli esperti: “È rischioso”

La sua storia sembra molto simile a quella del milionario la storia del milionario Bryan Johnson. Fare di tutto per non invecchiare e rimanere enternamente giovani, costi quel che costi. È il caso della 47enne Marcela Iglesias, madredal suo aspetto fisico che cura nei minimi dettagli tanto da essersi meritata sui social il nome d’arte di “”.Secondo il Daily Star l’intenzione della donna è di fare le trasfusioni con ildel23enne Rodrigo nel tentativo di rimanere “per sempre giovane”. I costi? Oltre 10mila euro in prodotti e trattameti cosmetici e sborsa 940 euro al mese per flebo, iniezioni, vitamine e creme.Ma le autorità mediche degli Stati Uniti hanno già lanciato l’allarme che questo tipo di procedure non sono state testate e non devono essere considerate “sicure o efficaci”, ma anzi poco sicure.