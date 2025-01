Ilnapolista.it - Fazzini, l’Empoli in contatto costante con il Napoli. Non c’è l’accordo con la Lazio (Moretto)

Ilsi è inserito nella corsa a Jacopo, centrocampista offensivo classe 2002 cresciuto ed esploso al. Lo conferma anche il giornalista di Relevo Matteoche su X scrive:“, non c’è accordo tra club. In questo momentoè incon il. Dialoghi in corso“., non c’è accordo tra club.In questo momentoè incon il. Dialoghi in corso. https://t.co/QCqVV1f6ro— Matteo(@Matte) January 3, 2025non convocato per la partita contro il VeneziaChe il centrocampista sia al centro di discorsi di mercato lo conferma anche D’Aversa, allenatore del, in conferenza stampa. Secondo lui, il ragazzo è distratto da queste voci di mercato. Su di lui ci sono quindi, con la squadra di Antonio Conte in questo momento in vantaggio su quella di Baroni.