Striscia la Notizia salta per la Supercoppa | quando torna in onda

lanon va in(in parte) nel corso della prima settimana di gennaio. Un evento di portata storica per il tg satirico di Antonio Ricci, che in questi tanti anni di trasmissione non era mai andato incontro a una decisione di questo tipo. Non si tratta di una sospensione definitiva, sia chiaro, ma in via del tutto eccezionale Mediaset ha deciso di favorire lae di tagliare di netto l’access prime time che invece normalmente sarebbe stato proposto in formato ridotto.non va inlaIl programma di Antonio Ricci, in questo periodo condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, non va innelle serate del 2, 3 e 6 gennaio. Una decisione che non ha praticamente precedenti, dato che Mediaset aveva sempre preferito non sospendere completamente il programma per mandarne inuna versione ridotta e trainare la partita di calcio che sarebbe seguita.