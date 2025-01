Terzotemponapoli.com - Juventus, Motta prepara la semifinale di Supercoppa: “La gara secca dà più stimoli”

Il tecnico dellacarica la squadra in vista dell’incontro contro il Milan.L’attesa per laItalianaLasiad affrontare il Milan nelladellaItaliana, un match che si preannuncia fondamentale per entrambe le squadre. A pochi giorni dall’incontro, Thiago, tecnico bianconero, ha parlato con convinzione della competizione, sottolineando come la “” aggiunga un ulteriore livello di motivazione per i suoi giocatori.“Una partita da dentro o fuori”ha spiegato che in partite come questa, dove non ci sono margini di errore, la mentalità e l’approccio psicologico sono cruciali. “Non ho mai visto una squadra scendere in campo per perdere”, ha dichiarato il mister. LaItaliana rappresenta una sfida che, pur nella sua natura di “competizione diversa”, stimola al massimo la voglia di vincere.