Inter-Atalanta supplementari o rigori? Cosa succede in caso di pareggio

Leggi su Ilnerazzurro.it

sono pronte a scendere in campo per la prima semifinale della Supercoppa Italiana, una sfida decisiva per guadagnarsi un posto in finale, prevista lunedì 6 gennaio. La partita, che inizierà alle 20:00 italiane (22:00 ora locale) a Riyadh, si disputa in gara unica: chi vince si qualifica per affrontare la vincente di Juventus-Milan, che giocheranno la loro semifinale venerdì 3 gennaio. La squadra perdente, invece, dirà addio al trofeo e tornerà in Italia.?Nelin cuiconcludano i 90 minuti regolamentari con un risultato di parità, non ci saranno tempi. A differenza di altre competizioninazionali, il regolamento della Supercoppa Italiana non prevede ulteriori due tempi da 15 minuti ciascuno, allineandosi a quello della Coppa Italia fino ai quarti di finale.