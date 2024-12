Ilfattoquotidiano.it - Lazio, Meloni costretta a intervenire per risolvere la crisi: spuntano i sottosegretari regionali per accontentare gli alleati

La Regionecome il Governo: arrivano iper placare laLapolitica nella Regione, pur senza una soluzione definitiva, sembra aver trovato un fragile punto di equilibrio. Decisivo è stato l’intervento di Giorgia, che ha avvertito Forza Italia e Lega delle possibili ripercussioni nazionali qualora le loro pretese fossero proseguite, ventilando l’ipotesi di rimpasti sfavorevoli agli. Dopo mesi di tensioni e scontri interni, dovute al cambio di equilibri in consiglio, alla maggioranza guidata da Francesco Rocca, l’accordo raggiunto punta a una redistribuzione delle deleghe, accompagnata dalla proposta della creazione dei.Cambiare tutto per non cambiare nulla – Sostenuto dalla premier Giorgiae dal vicepremier Antonio Tajani, il presidente Rocca ha trovato un compromesso che prevede il trasferimento delle deleghe al Cinema e cultura, anche se rimane ancora in ballo la delega all’urbanistica, a Forza Italia.