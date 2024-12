Formiche.net - Il Pentagono punta sulle tecnologie quantistiche per le sue Forze armate

La Defense advanced research projects agency (Darpa), l’agenzia governativa del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti incaricata dello sviluppo di nuoveper uso militare, si prepara a lanciare un nuovo programma per sviluppare sensori quantistici avanzati, integrabili nelle piattaforme militari statunitensi. Ad annunciarlo è stata la stessa organizzazione, evidenziando l’interesse perin grado di offrire alternative al Gps per migliorare le capacità di Intelligence, sorveglianza e ricognizione dellea stelle e strisce.Una nuova frontiera per la difesaIl programma, denominato Robust quantum sensors (Roqs), mira a superare le sfide tecnologiche che finora hanno ostacolato l’utilizzo pratico di sensori quantistici in contesti operativi. Questi strumenti, pur avendo dimostrato prestazioni eccezionali in laboratorio, subiscono un degrado delle performance quando utilizzati su piattaforme mobili a causa di interferenze elettriche e magnetiche, gradienti di campo e vibrazioni.