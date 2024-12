Voi vi conoscete… Grande Fratello Stefania smaschera e zittisce Zeudi davanti agli altri

Leggi su Caffeinamagazine.it

, sale la tensione tra gli inquilini in vista della puntata di stasera. Molti nodi stanno venendo al pettine all’interno della casa più spiata d’Italia. Nelle ultime ore,Di Palma è finita nel mirino diOrlando. Tra le due c’è stato un confronto molto schietto, avvenutoadinquilini, che si è concluso in modo poco favorevole per l’ex Miss Italia.Di Palma era seduta al tavolo insieme a Luca Calvani e le Non è la Rai, parlando della delusione vissuta con Helena Prestes. La giovane concorrente napoletana ha ammesso di essersi presa una cotta per la fotomodella, ma i suoi sentimenti, al momento, non sono ricambiati.si è sentita usata, anche perché ha notato Helena riavvicinarsi a Javier Martinez. Mentre raccontava questa situazione,Orlando è intervenuta con fermezza nei suoi confronti.