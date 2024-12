Inter-news.it - Inter-Atalanta, Gasperini recupera gli infortunati? Non filtra positività!

Gianpierofa il punto suglia Zingonia a pochi giorni da. Il tecnico ha una speranza che però sembra non combaciare con la realtà dei fatti.NUOVO ALLENAMENTO – La squadra di Gianpierosi mette alle spalle il pareggio in campionato contro la Lazio e sposta il focus sulla Supercoppa Italia. La prima semifinale è in programma giovedì 2 gennaio e sfidarsia Riyad. Proprio per questo motivo i bergamaschi sono subito tornati a lavoro per preparare l’importante match contro gli uomini di Simone Inzaghi. Per riuscire a strappare dalle mani il titolo alla Beneamata,avrà bisogno di tutte le forze possibili. Per questo motivo l’allenatore della Dea spera dire alcuni dei giocatorifermi ai box. Le sensazioni cheno, a tre giorni da, non sono però le migliori.