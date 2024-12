Ilnapolista.it - Il Milan aveva deciso di offrire la panchina a Sarri con lo stesso contratto di Fonseca (Pedullà)

Il giornalista Alfredorivela un clamoroso retroscena sull’esonero di. Il, prima di affidare la squadra a Conceição,scelto. L’ex allenatore della Lazio però ha declinato l’offerta per via del. Infatti, così comee Conceição, aera stato proposto undi un anno e mezzo ma con clausola a favore del club.Leggi anche: Gazzetta: La vera domanda è perché ilha ingaggiato Pauloha detto no alprima di ConceiçãoScrive:“Sergio Conceição sarà il nuovo allenatore del, confermando l’indiscrezione di Gianluigi Longari a poco meno di un’ora dalla sfida di ieri contro la Roma. Ma c’è un clamoroso retroscena: venerdì scorso c’è stato un contatto diretto tra ile chi cura gli interessi di Maurizio