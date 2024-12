Sport.quotidiano.net - Ferrara al giro di boa con gli obiettivi nel mirino

È calato il sipario sulne di andata dei campionati a squadre di tennistavolo, con la Giara Assicurazioni che già a metà stagione sembra avere a portata di mano tre dei suoidichiarati (la salvezza in serie B2 e in serie C1 e una promozione dalla serie D3). La società ferrarese ha archiviato l’ultima giornata prima della pausa natalizia con il bilancio di tre vittorie e due sconfitte. Delle tre formazioni più titolate, l’unica ad andare a segno è stata quella di serie C1, che priva di Chiofalo e nonostante le condizioni fisiche non ottimali del proprio terzetto ha saputo sbancare, con qualche affanno di troppo, il campo del fanalino Sermide in un match fondamentale per la tranquillità in classifica. 5-3 il risultato finale, con gli estensi che però si erano trovati addirittura sul 4-0 grazie alla doppietta di capitan Gallerani, a un punto del rientrante Sani (poi preda di una ricaduta al gomito già infortunato) e al bel successo in cinque set di Antonucci sul numero uno locale Schiavon.