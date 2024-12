Inter-news.it - Cagliari-Inter, chiudere l’anno in bellezza per arrivare al meglio alla Supercoppa

completa un 2024 luccicante per i colori nerazzurri, in attesa di un 2025 in cui l’augurio è di fare ancora. Alle 18 ultima partita prima dellaItaliana.TRASFERTA DA APPROCCIARE – Pochi giorni e saràItaliana, con la trasferta in Arabia Saudita. Ma perala questo traguardo c’è da fare bottino pieno in, per un triplice motivo. Il primo è quello più banale: la classifica, che certo non permette passi falsi. Il secondo è legato a doppia mandata al trofeo con cui inizierà il 2025: l’autostima. Ma è il terzo quello fondamentale: non lasciarsi dietro nulla, visto che arriverà un altro asterisco. Il rinvio della partita col Bologna fa sì che l’avvierà il nuovo anno con due gare in meno rispetto al Napoli e una rispetto all’Atalanta.