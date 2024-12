Mistermovie.it - Mister Movie | Gigi D’Alessio sopravvissuto allo Tsunami: “Il Mare Diventò un Mostro”

Sono trascorsi vent’anni da quel 26 dicembre 2004, giorno in cui un devastantesi abbatté sulle coste dell’Oceano Indiano, seminando morte e distruzione.Vent’anni d: La Testimonianza diUn terremoto di magnitudo 9.1 al largo di Sumatra scatenò onde alte fino a 30 metri, causando circa 230.000 vittime, 22.000 dispersi e danni incalcolabili. Tra le persone che si trovavano in vacanza in quel paradiso trasformato in inferno c’era anche, insieme alla sua famiglia, alle Maldive, precisamente a Soneva Fushi.Un “Disaster” Diventato Realtàclass="wp-block-heading">Il cantante napoletano ha condiviso con il Corriere della Sera il ricordo di quei momenti terribili, descrivendoli come una scena da “disaster”: «In un attimo ilunche divorò quel paradiso e la sua gente.