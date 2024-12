Iltempo.it - "Tregua in Ucraina un vicolo cieco". Mosca non vuole negoziati e gela tutti

La Russia nonunaine non lo nasconde. «Un cessate il fuoco è un», la dichiarazione del ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, in una intervista a giornalisti russi e stranieri. «Sulla questione molto è stato detto. Ne ha parlato anche il Presidente russo.inutili non sono quello che vogliamo», ha detto il fedelissimo di Vladimir Putin, sottolineando che «l'obiettivo di unaè quello di prendere tempo per continuare a inondare l'di armi e consentire alle forze ucraine di raggrupparsi, di mobilitare personale e via discorrendo. Abbiamo bisogno di accordi vincolanti, definitivi, e con valore giuridico». Lavrov ha poi svelato che la Russia ha ricevuto proposte dalla Francia per stabilire un dialogo sul conflitto in, senza la partecipazione di Kiev.