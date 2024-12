Quotidiano.net - Nuove aliquote Irpef, cuneo e detrazioni 2025: simulazioni e tabelle. I veri effetti sulle retribuzioni

Roma, 25 dicembre 2024 – La Manovra economica che incassata la fiducia alla Camera, approda al Senato, è ormai blindata. Il testo passerà così com’è stato votato a Montecitorio. Una legge di bilancio che tocca, no tax area e taglio delfiscale. Interventi che avranno effettobuste paga. In particolare sono state fatteche, reddito per reddito, modificheranno gli stipendi degli italiani nel: vediamo come. La novità che inciderà maggiormente è legata agli scaglioni delle. Lerestano le stesse mentre viene innalzata a 50mila euro il secondo scaglione. Con il seguente schema: 23% sui redditi fino a 28.000 euro 35% sui redditi compresi tra i 28.000 e i 50.000 euro 43% sui redditi che superano i 50.000 euro Il taglio delfiscale La manovra rende strutturale il taglio delfiscale (la differenza fra lo stipendio lordo e quello netto) che era stato introdotto, nel 2022, dal governo Draghi come misura annuale (poi successivamente rinnovata).