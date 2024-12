Anteprima24.it - Il Natale del sindaco Nargi tra città, famiglia e fornelli

Tempo di lettura: 2 minutiUn occhio costantemente vigile su Avellino, il telefono sempre tra le mani perchè la responsabilità di amministrare unanon va mai in vacanza e, tra una cosa e l’altra, godersi il calore e l’amore della.E’ ildeldi Avellino, Laurache per tutta la giornata di ieri ha girato ogni angolo dellain festa tra aperitivi e ultima corsa ai regali, sia per rivolgere gli auguri alle persone, sia per monitorare in prima persona che tutto filasse per il verso giusto.Poi in serata insieme al marito Giovanni e i loro tre cagnolini, direzione casa della cognata per una grande festa inaspettando la mezzanotte per l’arrivo di Babboper la gioia dei piccini di casa intrepidi per scartocciare regali.Oggi nel giorno del SantoLaura e Giovanni pranzeranno con ladel, quindi i genitori, le due inseparabili sorelle e consorti e tutti i nipotini, per un’altra giornata all’insegna dell’amore familiare e della felicità soprattutto di piccoli e grandi.