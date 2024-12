Tpi.it - Lecco, cade da un dirupo e muore a 58 anni: lascia marito e due figlie

Una donna di 58, Maria Caterina Colosio, è morta dopo essere caduta inalto 150 metri sul versante lecchese del Monte Resegone.Nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 23 dicembre, stava percorrendo insieme a una comitiva di amici la zona del Sentiero 1, il principale e più frequentato tratto che porta al Rifugio Azzoni, quando è accidentalmente scivolata ed è precipitata.I tecnici del Soccorso Alpino sono stati impegnati a lungo per recuperare il corpo e aiutare gli altri escursionisti presenti, in condizioni meteo rese complicate dal forte vento e dalla neve in quota. In seguito all’incidente una donna di 48ha accusato un malore.Colosio, grande appassionata di montagna, era originaria di Tavernola Bergamasca, sul Lago d’Iseo, ma abitava daad Adrara San Martino, in provincia di Bergamo.