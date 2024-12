La campionessa di snowboard Sophie Hediger travolta e uccisa da una valanga | aveva 26 anni

Leggi su Open.online

È morta a 26la giovane promessa dellocross,. L’atleta era membro della squadra nazionale svizzera ed è rimasta vittima di un incidente in montagna il 23 dicembre, mentre si trovava sulle piste di Arosa, nel Canton Grigioni. L’allerta è scattata poco dopo le 13: la giovane, impegnata in una discesa su un pendio a circa 1.800 metri di quota, è statada una. Si trovava in compagnia di un altro sciatore che, dopo l’incidente, ha prontamente allertato i soccorsi. I soccorritori sono intervenuti il prima possibile, ma quando hanno trovato, purtroppo non c’era più nulla da fare. Nonostante gli sforzi del medico d’urgenza, la giovane atleta è stata dichiarata priva di vita.Due podi in Coppa del MondoLa notizia della sua morte ha suscitato una profonda commozione nel settore.