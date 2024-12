Lanazione.it - Lucio Corsi, prima il Festival di Sanremo e poi il tour. Ecco le date

Firenze, 23 dicembre 2024 –ha annunciato il Club2025, prodotto da Magellano Concerti, che lo vedrà esibirsi nelle principali città italiane nel mese di aprile. Dopo l’annuncio della sua partecipazione aldi, una fine d’anno col botto per il cantautore di Castiglione della Pescaia che il 24 dicembre festeggerà pubblicando la live session del brano inedito “Nel cuore della notte”, che sarà disponibile solo sul suo canale YouTube dalle 23.parteciperà alla 75esima edizione deldi(11-15 febbraio 2025), in gara per lavolta, con il brano “Volevo essere un duro”. “Ad aprile ripartono i concerti. Inseguire le canzoni di città in città è senza dubbio la cosa che amo di più, è la cosa che sogno da quando ero bambino.” dichiara