Lortica.it - Cambio del medico di famiglia: dal 2025 sarà possibile anche in farmacia

Dal 1° gennaio, nelle tre province della Asl Toscana sud est, cambiare ildio il pediatra di libera sceltaancora più semplice. Grazie alle farmacie abilitate ai servizi regionali di sportello, le cittadine e i cittadini potranno effettuare l’operazione direttamente in, in modo gratuito.Il servizio si rivolge a tutti gli assistiti della Asl Toscana sud est che desiderano cambiareall’interno dello stesso ambito territoriale, o che devono sceglierne uno nuovo, ad esempio in seguito al pensionamento del proprio. Per usufruire del servizio,sufficiente presentare un documento di identità e la tessera sanitaria. Inoltre, èdelegare un amico o un familiare portando con sé la relativa delega.Ildelcontinuerà a essere disponibileattraverso altri canali:Online: accedendo al portale https://