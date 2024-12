Laprimapagina.it - Milano. Cinese ferito da un colpo di arma da fuoco per aver reagito a un tentativo di rapina

Leggi su Laprimapagina.it

Far west a. Undi 41 anni è statoda undidaperad undi. Secondo la prima ricostruzione della Polizia, ildi 41 anni sarebbe stato avvicinato da due uomini che hanno cercato dirlo.Lo sparo è arrivato al culmine di una breve colluttazione, in seguito alla quale i due sarebbero fuggiti in sella a uno scooter. Il quarantenne è stato colpito di striscio ed è stato portato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli.