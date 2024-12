Oasport.it - Shields si ferma sul ferro e l’Olimpia Milano cede in Eurolega al Bayern Monaco

Si chiude con un finale amarissimo la settimana europea del. Dopo la netta sconfitta contro il Panathinaikos, la squadra di Messina cade anche con il, che espugna il Forum per 79-78.paga un terribile inizio di partita, anche se poiaveva rimediato trovando anche il +5 a due minuti dalla fine.ha anche la palla per vincere, ma i sogni milanesi sino sul. Una sconfitta pesante per, che perde lo scontro diretto con il, che si porta 11-6 contro il 9-8 di, che ora è undicesima.Anon bastano i 18 punti di Nikola Mirotic e i 14 di Zach LeDay. Ottimo il contributo anche di Fabien Causer, che segna 13 punti, mentre era stato positivo anche il rientro di Josh Nebo (11 punti e 8 rimbalzi) prima di un probabile nuovo infortunio.