L’autonomia dai due poli è possibile. La proposta di Marattin

La radicalizzazione del confrontotico ha avuto diversi cicli nella storia, comportando in alcuni casi estremi (come dopo la Prima guerra mondiale e la Grande crisi del 1929) persino la sospensione della democrazia e della libertà. Il più recente ciclo di radicalizzazione è avvenuto dopo la doppia crisi: quella (globale) finanziaria del 2009 e quella (europea) dei debiti sovrani del 2012.Da lì in poi abbiamo assistito alla ripresa dei populismi in tutto il mondo, dal Brasile all’Italia, passando per la Gran Bretagna e gli Stati Uniti e i Paesi dell’est europeo. Parallelamente alcune leadership che fino a quel momento – sebbene in alcuni casi già con gravi violazioni dei diritti umani – erano sedute composte al tavolo del confronto internazionale (Turchia, Ungheria, Russia) si sono radicalizzate fino addirittura, nel caso russo, a violare il tabù dell’uso della forza.