Velvetgossip.it - Uomini e Donne, che laurea ha la tronista Francesca: il suo percorso di studi

Leggi su Velvetgossip.it

Chediha fatto e in cosa èto la neodiSorrentino.Sorrentino è una delle troniste più chiacchierate della stagione 2024/2025 del programma di successo, condotto da Maria De Filippi.Presentata ufficialmente durante la registrazione del 28 agosto 2024,ha catturato l’attenzione del pubblico non solo per la sua bellezza e il suo carisma, ma anche per il suo interessantedie la professione che ha scelto., ladiSorrentinoNata il 28 novembre 2000 a Giuliano di Roma, un comune in provincia di Frosinone,ha deciso di dedicarsi aglinel campo della riabilitazione psichiatrica. Questoformativo l’ha portata a conseguire un diploma di tecnico di riabilitazione psichiatrica e di analisi del comportamento, un lavoro che assolve un ruolo fondamentale nel supporto e nell’assistenza a persone con disturbi psicologici.