Quotidiano.net - Febbre emorragica dal Congo: morto Andrea Poloni, indagini in corso

Un 55enne èper unacontratta nel suo viaggio in, da cui era rientrato da poco dopo una missione con un’organizzazione umanitaria nella capitale Kinshasa e nelle regioni orientali. I sanitari non hanno potuto fare nulla. Secondo una nota dell’Istituto superiore di sanità, la vittima "non avrebbe avuto alcun contatto con personale sanitario né si sarebbe mai recato in ospedale dall’insorgenza dei sintomi fino al loro peggioramento. Non risulta che abbia seguito alcuna terapia farmacologica". Si sarebbe potuto salvare? Il ministero conferma che gli altri due casi conosciuti di viaggiatori provenienti da quella nazione dell’Africa centrale e che si sono sottoposti a terapie ospedaliere – uno a Lucca l’altro a Cosenza – sono guariti e sono stati dimessi. L’uomo si chiamava, era nativo di Montebelluna ma viveva a Trevignano.