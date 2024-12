Abruzzo24ore.tv - Terribile incidente sulle strisce pedonali: giovane muore investita da un'80enne su un SUV

Pescara - Una donna di 30 anni perde la vita dopo essere statada una Manoppello, tragediastrade abruzzesi. Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri a Manoppello, precisamente nella zona dello Scalo, dove una donna di 30 anni, Valentina Dante, ha perso la vita in seguito a unstradale. Lastava attraversando lein via XX Settembre, nei pressi del ponte Arabona, quando è statada un SUV Audi Q3, guidato da un uomo di 80 anni, residente a Scafa. Nonostante i tempestivi soccorsi, l'intervento del 118 non è stato sufficiente a salvare la vita della vittima. L'ambulanza medicalizzata è giunta sul luogo dell'poco dopo l'accaduto, ma, al fine di garantire un intervento più rapido, è stato attivato anche l'elisoccorso proveniente da Pescara.