GF Javier difende Emanuele ma Zeudi sbotta VIDEO | Se lui è entrato lì perchè in qualche maniera qualcuno gli ha aperto la…

Leggi su .com

Ieri dopo nella casa del Grande Fratello,ha parlato condi quanto successo consotto le lenzuola la scorsa settimana e dove ha preso le parti del ragazzo di origine sarde, che ha lasciato gli utenti particolarmente allibiti: “Io credo che se lui èlì,ingli .L'articolo GF,ma): “Se lui èlì,ingli hala.” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:GF, Giglio eridono e prendono in giro): “Sta passando dei bei giorni, non si diverte più. Vabbè è colpa.”GF,contro Shaila: “Non si gioca con i sentimenti delle persone. Per lei devo passare da bugiardo e passare pure da.