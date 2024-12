.com - Goggia trionfa nel SuperG di Beaver Creek, Brignone quinta

ROMA (ITALPRESS) – Sofiatorna a vincere dopo quasi un anno. L’azzurraneldi, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024/2025. La 32enne bergamasca taglia il traguardo in 1’03?90 battendo la svizzera Lara Gut-Behrami (92° podio in Coppa del Mondo), seconda a 0?48. Terza l’austriaca Ariane Raedler a 0?55. Settima vittoria inin carriera (25esima in totale in Coppa del Mondo, con 56 podi) per, che si prende anche il pettorale rosso di specialità. Per lei un vero e proprio trionfo a circa un anno dall’ultimo brutto incidente (tibia e malleolo della gamba destra ko). “Sono molto contenta di questa prestazione, rispetto alla discesa sono riuscita a sciare meglio, ho messo in pista un misto fra cattiveria agonistica, tecnica e tanto istinto.