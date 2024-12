Ilgiorno.it - Bcc Lodi, crescita con incentivo: un premio al lavoro dei dipendenti

Leggi su Ilgiorno.it

– Via libera del Consiglio di amministrazione della Bccal “sistema incentivante” per i: nel 2025, l’istituto di credito riconoscerà ai propri lavoratori, in caso di bilancio in utile, un contributo “extra” nella retribuzione tramite un meccanismo che valuta sia gli obiettivi prefissati sia le performance singole. La novità riguarda tutta la forzapresente nella Bcc, ossia circa 80 unità. Iriceveranno un ulteriore riconoscimento economico che va oltre quanto previsto dal contratto collettivo nazionale die daldi risultato stabilito dall’integrativo di gruppo. “In questi anni di ottimi risultati d’esercizio abbiamo sempre dichiarato che una parte consistente del merito doveva essere riconosciuto ai nostri collaboratori – dichiara Fabrizio Periti, direttore generale di Bcc–.