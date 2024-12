Iltempo.it - Conte: "M5S il junior partner di nessuno. Grillo? Ha vinto la base"

Leggi su Iltempo.it

Dopo la cancellazione del ruolo del Garante e l'allontanamento di Beppe, Giuseppeè tornato a parlare del futuro del Movimento 5 Stelle ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia che si chiuderà domani con l'intervento della premier Giorgia Meloni. "Se avessi perso" nel voto per la costituente contro il fondatore, "certo che mi sarei ritirato. Ma non ha, hala", ha scandito l'ex premier, soddisfatto del risultato. La sfida, secondo il leader del M5S, non è stata tra lui e l'Elevato ma trae "la comunità". "Da tempo mi ronzava nella testa di recuperare la partecipazione, abbiamo avviato questo processo costituente, lo ho avvisato e poi lui si è messo di traverso. Ci sono io con una comunità, con un gruppo dirigente e nell'ultimo mese anche 8mila nuove iscrizioni" arrivate "per effetto di questo processo", ha detto