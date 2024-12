Ilrestodelcarlino.it - Libro consegnato ai nuovi nati

Domani alle 11.30, al Centro Pergoli, la presidente del Rotary Falconara Maria Rita Mazzoccanti consegnerà il‘Guarda che faccia’ ai genitori deidi Falconara, Montemarciano e Camerata Picena, alla presenza dei sindaci Stefania Signorini, Maurizio Grilli e Davide Fiorini. L’evento rientra nel progetto ‘per leggere’, iniziativa pedagogica e culturale non profit, che promuovere la lettura ad alta voce per i bambini in età prescolare, promossa dall’azione congiunta dell’Associazione italiana biblioteche, dall’Associazione culturale pediatri, dal Centro per la salute del bambino. Il Rotary Falconara ha sostenuto un progetto complessivo sulla lettura nei territori di Falconara, Montemarciano, Camerata Picena e Chiaravalle. Nei mesi scorsi si è svolto in biblioteca un corso di formazione dedicato a operatrici e operatori che si impegnano a diffondere il progetto nazionale ‘per Leggere’.