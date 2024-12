Linkiesta.it - Donald Trump ha messo la parola fine a una certa idea di America

Leggi su Linkiesta.it

Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine, con gli articoli di World Review del New York Times. Si può comprare già adesso, qui sullo store, con spese di spedizione incluse. E dal 25 novembre anche in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia.È soltanto una fantasia, eh. Però immaginate un piccolo parco anonimo, situato in una zona benestante ma tranquilla di Washington, per esempio dalle parti di Dupont Circle. Eccoli là, disseminati tra le aiuole ordinate, i mezzibusti celebrativi dei candidati che hanno perduto le elezioni presidenziali. Un giardino dei battuti. Una galleria di statuette simili a quelle che da noi di dedicano ai generali di brigata o ai poeti minori, tanto per non dimenticarne le facce, effigiate nel marmo con l’espressione speranzosa di quando ancora ci credevano.