Valentino muore e dona gli organi La famiglia commossa | Noi ignari ma orgogliosi

Pesaro, 12 dicembre 2024 – “Non sapevamo cheavesse dato il consenso all’espianto degli. Ce lo ha detto il medico della rianimazione. Ora il suo cuore continuerà a battere nel petto di un’altra persona permettendole di vivere. Questo lenisce, almeno in parte, il dolore per la perdita”. E il gesto di generosità diVenturelli, 57 anni, residente a Monteciccardo, venuto a mancare martedì scorso, ha permesso ai medici dell’ospedale San Salvatore di Pesaro di effettuare un espianto multiorgano che ha dato la possibilità, ad altri pazienti in condizioni critiche, di riaccendere la luce della speranza. Bruna Bronchini, cognata di, racconta lo stupore e l’ammirazione che ladel 57enne ha provato nell’apprendere la scelta consapevole dell’uomo. “ha scelto di fare del bene – racconta la cognata –.