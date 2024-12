Oasport.it - Sara Curtis migliora il record del mondo giovanile e approda in finale nei 50 dorso con autorità!

Il riscatto diai Mondiali di nuoto in vasca corta di Budapest arriva nei 50. L’azzurra di qualifica allagrazie ad un’ottima prova in questo pomeriggio, che le permette di staccare il pass con il quinto crono ma soprattuttondo sia ilitaliano che quello mondialedi specialità.riesce a fare meglio di quanto aveva ottenuto lo scorso aprile a Riccione, nei criteria nazionali giovanili in cui aveva firmato un 26”08 da urlo. Oggi alla Duna Arena era giornata sì; dopo il 26”35 della mattina, ha abbassato il proprio crono fino al 26”o3 che abbassa sia il primato nazionale che quello iridatodi cinque centesimi.Il grosso della prestazione arriva nella prima vasca, in cuigira per prima in 12”78; ai 40 metri perde slancio con le canadesi Ingrid Wilm (25”81) e Kylie Masse (25”98) che la superano, ma il suo terzo posto le basta per poter essere tra le migliori otto.