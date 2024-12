Donnaup.it - Dolce bianco cocco: lo preparo sempre quando sono a dieta ed è buonissimo!

: loed è!Cerchi unleggero ma delizioso? Questo dessert alè perfetto per chi vuole soddisfare la voglia disenza appesantirsi. Con solo 70 kcal per porzione, è ideale anche per chi segue unao ha ospiti vegani. Prepararlo è un gioco da ragazzi, ma il sapore ti conquisterà!: loed è!Ingredienti per 4 porzioni400 ml di latte disenza zuccheri40 g di amido di mais25 g di dolcificante steviaFiocchi di(per guarnire)Un pizzico di salePreparazione1. Prepara il compostoIn un pentolino, versa il latte die aggiungi l’amido di mais, la stevia e un pizzico di sale.Mescola con una spatola o una frusta fino a ottenere un composto liscio e senza grumi.