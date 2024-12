Scuolalink.it - Bonus Psicologo 2025: guida su come funziona, requisiti e importi

Ilprosegue il suo percorso di sostegno alla salute mentale grazie al rifinanziamento garantito dal Decreto Omnibus approvato ad agosto 2024. L’iniziativa, nata nel 2022risposta agli effetti psicologici della pandemia, si conferma anche per il biennio-2026, con un importo massimo di 1.500 euro. Ecco, unacompleta su, chi può richiederlo e le novità previste per la presentazione della domanda. A chi spetta ilIlsi rivolge ai cittadini italiani senza limiti di età, con un ISEE del nucleo familiare non superiore a 50.000 euro. L’accesso prioritario è garantito a chi necessita di un percorso di psicoterapia per affrontare condizioni di ansia, stress o depressione. La misura punta a sostenere persone in difficoltà economica, restringendo il beneficio alle fasce di reddito più basse.