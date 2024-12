Gnocchi il trucco per non farli venire molli e per non farli sfaldare in cottura

Leggi su Funweek.it

Cucinare è un’arte e farlo bene non è da tutti. C’è chi si cimenta ma non riesce e chi, invece, in poco tempo realizza pietanze succulente e da leccarsi i baffi. Nella tradizione culinaria italiana, il giovedì è il giorno deglima cosa succede se questi non vengono preparati con le dovute accortezze? Ecco cosa bisogna fare per avere un piatto unico.Come preparare un piatto dinel modo giustoI consigli per la riuscita di un piatto disono 7. In primo luogo, scegliere le patate giuste è fondamentale affinché si ottenganodalla consistenza perfetta. Dunque, è importante utilizzare patate a pasta bianca che contengono più amido rispetto alle patate a pasta gialla. In più sarebbe meglio utilizzare patate vecchie con meno acqua all’interno.Un altro aspetto da non sottovalutare è il fatto di non fare bollire troppo a lungo le patate perché queste potrebbero risultare acquose più del dovuto.