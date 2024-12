Oasport.it - Eurolega, la Virtus Bologna sfida il Baskonia: Ivanovic debutta contro il suo passato

Lacerca il rilancio. La vittorial’Olimpia Milano in campionato ha ridato fiducia all’ambiente: superare la principale rivale per lo scudetto ha dato la giusta partenza all’era, che domani sera sarà finalmente in panchina. E guarda caso, il suo debutto arriverà in un palazzetto che conosce come le sue tasche: la Fernando Buesa Arena, casa del Saski.Il coach montenegrino ha scritto le sue pagine migliori di carriera proprio quando era legato al club basco: dodici stagioni in quattro diverse esperienze con il, con tre titoli spagnoli e due finali dinel 2001 e nel 2005. Ma non potrà guardare alcon nostalgia, perché laha estremo bisogno di successi.Anche perché i baschi non è che in Europa se la stanno passando bene, con sei vittorie e otto sconfitte frutto anche di un attacco non troppo prolifico, solo 77,7 punti segnati a partita; ma la sua forza in ambito continentale arriva proprio dal palazzetto di casa, dove sono arrivate cinque vittorie in questa stagione.