Ilgiorno.it - Tragico incidente sulla tangenziale di Sondrio: muore il 21enne Vito Solimene

Aveva 21 anni soltanto, residente a Villa di Tirano, la vittima del tremendostradale che si è verificato ieri mattina poco prima delle 11dial km 39+700, all’altezza dello svincolo per via Europa e dell’ex sede di Elitellina. Sebbene l’esatta dinamica di quanto accaduto sia ancora al vaglio della Polstrada, è certo che si sia trattato di uno scontro frontale tra la Volkswagen Golf, che viaggiava verso Tirano e alla cui guida c’era, e un tir che procedeva invece nella direzione opposta, verso Milano. L’impatto è stato violentissimo, il “muso“ dell’auto del giovane è andato praticamente a infilarsi sotto la motrice dell’autoarticolato, per poi ribaltarsi poco distante senza più la parte superiore. Per estrarre il giovane dall’abitacolo della vettura sono intervenuti i vigili del fuoco, ma purtroppo pernon c’è stato nulla da fare.