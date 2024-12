Tuttivip.it - “Sapete che ha fatto appena uscita?”. Grande Fratello, Federica fa scoppiare la bufera: “Non si è regolata”

Chi sperava chePetagna, ex volto di Temptation Island, potesse replicare il successo di Perla Vatiero al, si è dovuto ricredere. L’estetista napoletana, divent’anni, non è ria conquistare il pubblico del reality condotto da Alfonso Signorini, uscendo di scena durante la 17esima puntata, andata in onda lunedì 9 dicembre.è stata eliminata con solo il 9% delle preferenze al televoto, un risultato che sottolinea la difficoltà nel lasciare il segno in questa edizione.Il tentativo degli autori di ricreare le dinamiche già sperimentate con successo nella passata edizione non ha funzionato. Dopo l’ingresso di, nella casa sono arrivati anche il suo ex Alfonso D’Apice e il nuovo flirt Stefano Tediosi. L’intento era quello di riportare in scena un triangolo amoroso simile a quello di Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti, che aveva appassionato il pubblico.