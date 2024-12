Bollicinevip.com - La Porta Magica: il nuovo programma su Rai 2 con Arianna David

La Porta Magica: il nuovo programma su Rai 2 con Arianna David

Andrea Delogu presenta il nuovo format di Rai 2 La Porta Magica

Da lunedì 21 ottobre, alle ore 17:00, Rai 2 ha dato il via a "La Porta Magica", un programma condotto da Andrea Delogu e con la partecipazione di Arianna David. Il format mette al centro storie di persone comuni che vogliono trasformare un aspetto importante della loro vita.

Arianna David debutta come stylist coach

Mercoledì 11 dicembre sarà una giornata speciale per il programma: Arianna David farà il suo debutto ufficiale, nel ruolo di stylist coach. L'ex Miss Italia 1993, con una lunga e variegata carriera televisiva alle spalle, ha già condotto programmi di successo sia per Rai che per Mediaset. Oggi è anche una presenza fissa come opinionista in diversi programmi Rai.