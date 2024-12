Israele e Hamas tornano a negoziare il cessate il fuoco a Gaza Fonti egiziane | Accordo imminente

Leggi su Open.online

Dopo la fine della guerra in Libano e la caduta del regime di Assad in Siria, si riaprono i negoziati per undiil. Secondo alcunecon nuova e promettente linfa. Il Qatar, che un mese fa aveva rinunciato al faticoso ruolo di mediatore traalla luce del «rifiuto diunin buona fede» delle parti, ha accettato di tornare sui suoi passi. Lo ha confermato oggi un portavoce del governo di Doha, secondo quanto riporta il Jerusalem Post. Difficile pensare che gli emiri abbiano accettato di tornare ad assumersi quella responsabilità in assenza di garanzie su un serio impegno da parte dei negoziatori delle due parti. Pesa, secondo le indiscrezioni circolate con insistenza negli ultimi giorni, la rielezione di Donald Trump e le pressioni che il prossimo presidente Usa fa super ottenere un secondo risultato dopo quello del Libano in termini di stop (o riduzione?) delle guerre.