Tutto.tv - Grande Fratello 18, diciassettesima puntata: caos coppie, eliminato e nomination

Ilnell’ultima settimana si è posto l’obiettivo di smuovere le dinamiche nella casa e sembra proprio esserci riuscito. I nuovi ingressi della scorsasono stati soltanto una parte delle novità che hanno interessato i coinquilini.Nel corso del diciassettesimo appuntamento in onda su Canale 5, Alfonso Signorini si è trovato ad affrontare diverse questioni spinose. Tra scontri nellee sorprese che hanno fatto discutere, scopriamo cosa è accaduto nel riassunto dei momenti più importanti. GF 18,: bufera su HelenaHelena continua a confermarsi una protagonista indiscussa di questo GF. Negli ultimi giorni, insieme ad Amanda, è stata votata dai coinquilini finendo in tugurio. La sua decisione di portare con sé Lorenzo chiaramente è stata molto criticata benché, come ha ribadito, volesse ritagliarsi soltanto un momento per parlare con lui.