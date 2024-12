Bergamonews.it - L’Università di Bergamo presenta “Casa”, il progetto che mette in relazione invecchiamento e spazi urbani

. Lunedì 9 dicembre nell’aula Castoldi deldegli studi diè statoto il, “Invecchiare nelle città-medie: come le Condizioni Abitative e glipossono ridurre o aumentare le opportunità per la longevità in Salute”, nato su iniziativa del Chl – Center For Healthy Longevity deldegli studi di, e finanziato nell’ambito del bando a cascata dello Spoke 1 del Pnrr Age-It – Ageing Well in an Ageing Society. In Italia, la maggior parte delle persone over 65 vive in città di medie dimensioni e, salvo situazioni di non autosufficienza, continua a invecchiare nella propria abitazione, un fenomeno noto come Ageing in Place. Pertanto, le condizioni abitative e urbane giocano un ruolo cruciale nel determinare la qualità della vita e la salute delle persone anziane, influenzando le loro opportunità di longevità in salute.